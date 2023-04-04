Московский патриархат – на выход: в Хмельницком и Каменце-Подольском исторические решения

В Хмельницком всем религиозным организациям от УПЦ Московского патриархата остановили право пользоваться земельными участками. Такое же решение было принято и в Каменце-Подольском.

Городские советы приняли соответствующее решение на сессиях 4 апреля. Это случилось после того, как священнослужители УПЦ МП избили в церкви военного.

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УПЦ МП лишили земельных участков в Хмельницком

Ранее сообщалось, что депутаты Хмельницкого городского совета прекратили для УПЦ МП право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где их священнослужители напали на военного.

Позже общественный деятель Андрей Смолий сообщил, что на внеочередной сессии депутаты обсуждали возможность расторжения всех договоров на землю с организациями, связанными с Московским патриархатом. Все единогласно проголосовали за то, чтобы прекратить право пользования земельными участками всем религиозным организациям в общине, принадлежащим УПЦ МП.

В Хмельницком горсовете "религиозная" сессия… Решение по всем церквям приняли единогласно 38 присутствующих депутатов,

– рассказал Смолий.

Также Смолий опубликовал список земельных участков, которыми пользуются УПЦ МП в Хмельницком. Он отметил, что, возможно, прокремлевские попы не захотят их покинуть. Тогда общине придется "помочь".



Список участков УПЦ МП в Хмельницком / Андрей Смолий

В Каменец-Подольском тоже приняли историческое решение

В этот же день депутаты Каменец-Подольского городского совета единогласно приняли 3 важных обращения: о запрете московского патриархата на территории Украины, выходе Каменец-Подольской епархии УПЦ МП из состава РПЦ и прекращении договоров аренды или пользования УПЦ (МП) церковными сооружениями находящиеся в государственной собственности.

Также местные депутаты проголосовали за 19 проектов о прекращении пользования земельными участками московским патриархатом и дополнительно за еще один об отмене аренды.

Что предшествовало