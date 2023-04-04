Изгнание монахов из Лавры "спровоцирует потоп": верующие УПЦ МП пугают феерическими сказками

Прихожане УПЦ МП проявляют всю свою фантазию, придумывая аргументы в защиту прокремлевских попов в Киево-Печерской лавре. Теперь они прогнозируют "большой потоп". Также рассказали сенсационную историю о галушке.

Прихожане УПЦ МП уверяют, что изгнание монахов УПЦ МП из лавры разрушит дамбу и спровоцирует потоп. И что украиноязычных украинцев до развала СССР якобы вообще не существовало.

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Защитники УПЦ МП в Лавре снова отличились абсурдными заявлениями

Женщинам, принадлежащим к поклонницам УПЦ МП, не понравилось "осквернение храмов" украинскими колядками.

Осквернение храма, потому что на Рождество там были вот эти колядки, чертей гоняли... Женщины, девушки с крашеными губами и с рожками заходили в алтарь, в святую святых! Это невозможно! Дом молитвы, сказал Господь, наречется, там только молитва. Монахи о нас молились, все время молятся. Мы же не виноваты, что Советский Союз распался и что вышли русскоязычные и украиноязычные,

– заявила журналистам женщина средних лет.

Корреспондент и находившиеся поблизости люди переспросили у женщины, действительно ли она считает, что на украинском языке украинцы заговорили только после 1991 года. Она не знала, что ответить, поэтому снова начала рассказывать один из любимых пропагандистских тезисов о притеснениях русскоязычных: "Да ну нет, мы не виноваты... Что разделились. Теперь гонят за язык. Я 11 лет училась на украинском языке. А сейчас видите, что получилось? Если ты на украинском не разговариваешь, значит ты враг. Враг народа".

Киев от затопления спасла галушка

Ее единомышленница заявила, что несколько десятилетий назад Киев от затопления спасла галушка. И, мол, "если последний монах уйдет из Лавры, то по Крещатику будут плавать корабли".

В 1985 году – сейчас найду, покажу, – прорвало дамбу. Они несколько недель засыпали ее, потом догадались засыпать мукой дамбу. Затем в 1986 году бахнул Чернобыль. И о ней забыли. И стоит она с 1985 года на муке. Там галушка, понимаете?,

– заявила женщина.

Когда журналист в шутку сказал, что эта странная информация – "сенсация", она заявила, что "это не сенсация". Она посоветовала зайти в интернет и убить в ютубе "Галушка спасла Киев". В этом видео о галушке рассказывают, что если Лавру "заберут", будет такой большой потоп Киева, что дойдет до ЗАЭС и даже в Турцию.

Она живет на первом этаже, потому умрет быстро. Но жителям Правого берега будет ужаснее. И вообще будет полный блекаут.

Вам расскажут, что, если заберут лавру... Ну, там не скажут, что когда лавру заберут. Но есть пророчество: когда заберут лавру – Левого берега не будет. Я живу на первом этаже, я умру быстро. Те, что здесь, им будет гораздо больше. Потому что будет полон блекаут, потому что упадет вся энергосистема. Потому что Запорожская атомная, если до нее дойдет, неизвестно, что будет. Волна дойдет до Турции,

– сказала она.

Верующие УПЦ МП рассказали о "Киевской галушке": смотрите видео