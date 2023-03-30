Из Лавры в Россию: у Путина заговорили об "эвакуации" попов Московского патриархата

Дмитрий Песков "решительно осудил" выселение монахов УПЦ МП из Лавры. Кроме того, он заявил, что в России не прочь "эвакуировать" священнослужителей.

Пропагандистские российские СМИ сообщают, что с таким заявлением выступил кремлевский спикер после того, как на территории Лавры состоялись конфликты между монахами и представителями Минкульта. Также Песков обвинил украинские власти якобы в давлении на представителей УПЦ МП, информирует 24 Канал.

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Россия готова "оказать убежище" монахам Лавры

В ходе общения с пропагандистскими росСМИ Песков заявил, что Россия готова "предоставить убежище" монахам УПЦ МП, которых "незаконно выгоняют" из Киево-Печерской лавры. Кроме того, представитель Кремля заявил о "давлении" на российскую православную церковь в Украине.

Страна-агрессор готова предложить представителям УПЦ МП так называемую "эвакуацию" в Россию. Однако окончательное решение будет зависеть только от священнослужителей.

Но, безусловно, я не сомневаюсь, что в России никто не останется безразличным к дальнейшей судьбе, если это будет нужно,

– заявил кремлевский спикер.

В РосСМИ активно начали освещать сегодняшние события в Лавре, ведь их можно удачно перекрутить на руку пропаганде. Некоторые из них уже пишут о том, что на территории святыни звучат "тревожные сигналы" с колокольней. Также пропагандисты активно используют нарратив, что украинские власти якобы "рейдерским путем пытаются завладеть Лаврой". Однако в Кремле умалчивают о том, как российские "агенты в рясах" в Украине работают на страну-агрессора.

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