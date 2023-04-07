Обещают мстить: боец ВСУ рассказал, почему Россия так держится за УПЦ МП

Большинство священнослужителей УПЦ МП – это бывшие работники КГБ, ГРУ и ФСБ России. В Москве рассчитывают на них как на одну из самых эффектных агентурных сетей в Украине.

Об этом 24 Каналу заявил военный Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. Он добавил, что немаловажным фактором изгнания московского патриархата должна стать позиция граждан на местах.

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Самая эффективная агентура

По его словам, сейчас россияне – от обычных террористов до спецслужб, обещают мстить за московский патриархат, ведь понимают, что это наиболее разветвленная, эффективная и опасная сеть агентуры в Украине и ее нельзя потерять.

"Они очень эффективны. Об этом хорошо знает противник. Нужно с поблажкой относиться к людям, на сознание которых несколько лет влияли эти вербовщики. Попав под пресс такой "машины", сознание обычного, неподготовленного человека может быть с легкостью поражено", – отметил Карась.

Евгений Карась о том, как УПЦ МП зомбировало людей: смотреть видео

Военный добавил, что большинство представителей УПЦ МП – это выходцы из спецслужбы СССР и России. Они умело работают в области манипуляции религией и это вдвойне небезопасно. В некоторых регионах они полностью оккупировали духовную жизнь украинцев.

Как избавиться от УПЦ МП

Евгений Карась призвал людей прежде всего обращаться к местным властям и депутатам с призывом к расторжению договоров аренды земли или помещений с УПЦ МП. На сегодняшний день это один из законных способов избавиться от московских попов, не дожидаясь антитеррористических мер СБУ.

"Когда они будут лишены площадок, где могут имитировать, что они якобы религиозная община, то будут выведены на чистую воду и большинство одурманенных людей будут спасены. Если таких сообщений будет сотни, то ваши депутаты, по меньшей мере, задумываются. Я лично так сделал – написал нескольким депутатам в Киевском городском совете, что община их поддержит, а если не сделают – на вилы возьмет», – подчеркнул боец ВСУ.

В Украине идет процесс очищения от московского патриархата