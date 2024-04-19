Bihus․Info: разоблаченная СБУ сеть "агентов в рясах" срывала международную помощь Украине

Журналисты Бигус.Инфо выпустили детальное расследование об одной из крупнейших агентурных сетей, которую разоблачила недавно СБУ. Ее участники под прикрытием московской церкви работали на дестабилизацию ситуации в Украине через влияние не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию.

Связка УПЦ (МП) – ФСБ работала очень активно. К журналистам Бигус.Инфо попали внутренние материалы этой агентурной сети.

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Как работали агенты в рясах

Журналисты исследовали внутренние материалы этой сети, а также часть переписки ее участников. Расследователи собрали основное из деятельности путинских агентов.

В частности связка УПЦ (МП) – ФСБ публиковала дезинформацию о якобы притеснениях московской церкви, преследования верующих, священников и "религиозных журналистов", которую активно подхватывали российские СМИ.

Также она активно пыталась блокировать в Верховной Раде законопроект о запрете УПЦ (МП) через своих депутатов.

Кроме этого, эта агентурная сеть нанимала американских лоббистов-адвокатов, которые не только обливали Украину грязью в интервью печально известному Такеру Карлсону, но и угрожали украинским депутатам.

СБУ обезвредила одну из крупнейших сетей ФСБ – УПЦ (МП)

Кто и как под церковным шлейфом продвигает кремлевские нарративы и как СБУ этому противодействует – в расследовании