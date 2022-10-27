Корректировщики огня в рясах: в СБУ рассказали, сколько подозрений вручили представителям УПЦ МП

От представителей УПЦ МП не раз звучали пророссийские нарративы, однако выяснилось, что они не только сеяли российскую пропаганду. За прямую помощь России СБУ вручила более 30 подозрений представителям этой церкви.

Поэтому, хотя представители УПЦ МП могут помогать врагу, СБУ понимает эти угрозы, а потому документирует такие правонарушения и предотвращает их. Об этом заявил исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс-Украина".

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За что вручили подозрения

В целом таких подозрений представителям УПЦ Московского патриархата по состоянию на 27 октября насчитывается 33, а также открыто 23 уголовных дела. Вручены они за помощь России в:

сборе информации,

корректировке огня.

Как отметил Василий Малюк, среда УПЦ МП является идеальным полем для функционирования вражеской резидентуры. Именно поэтому СБУ пытается качественно отрабатывать это направление.

Да, угрозы (от УПЦ МП – 24 канал) есть. Но я буду неправ, если скажу, что это угроза, на которую Служба не может повлиять и своевременно задокументировать,

– рассказал Малюк.

Да, и.о. главы СБУ рассказал о задержании в Винницкой области священнослужителя, который является агентом Кремля. В ходе следствия выяснилось, что он был одногруппником патриарха Кирилла и постоянно общался с ФСБ через мессенджеры.

Доля УПЦ МП в Украине

Отметим, что на угрозу от УПЦ МП отреагировали ранее и в Офисе Президента. Да, советник руководителя ОП Михаил Подоляк убежден, что должен быть закон, который будет четко регулировать дальнейшую судьбу УПЦ МП.

Граждан Украины, подыгрывающих риторике Кремля и помогающих ему, он назвал коллаборантами, которые должны получить соответствующие уголовные производства и сидеть в тюрьме. Это касается и представителей церкви.

Вопрос процедурный и очень важный. Депутаты должны наработать аргументированный законопроект, который будет четко фиксировать, что должно происходить с УПЦ в Украине. Должен быть понят законопроект, четко говорящий, как у нас будет выстраиваться религиозная вертикаль после войны уже,

– сказал Подоляк.

По мнению Подоляка, Украина должна разграничить все, что касается России в Украине, а потому и пятые колонны "должны сгореть в этой войне полностью". Не должно быть в Украине пропагандистов Кремля, независимо от сферы их деятельности.

Возмутительная деятельность священнослужителей

В Винницкой области также произошел еще один возмутительный случай с участием священнослужителя УПЦ МП. На похоронах защитника Украины священник УПЦ МП избил крестом отца ПЦУ за критику "московских попов", поддерживающих военные преступления кремлевского режима.

В Кировоградской области представитель УПЦ МП не раз призвал молиться за российских оккупантов.

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