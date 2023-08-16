Как из Киево-Печерской лавры выгоняли попов УПЦ МП: фоторепортаж, что войдет в историю

15 августа комиссия Минкульта по решению суда приступила к выдворению попов с территорий корпусов Киево-Печерской лавры. Монахи очень не хотели выполнять судебное решение, так что за всем следили правоохранители.

Целый день на месте происшествия присутствовала небольшая группа прихожан. 24 Канал наблюдал за происходящим

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Что происходило в Киево-Печерской лавре 15 августа

9 августа Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение договора, согласно которому УПЦ МП могла безвозмездно арендовать храмы монастыря. 15 августа комиссия Минкульта пришла для того, чтобы выгнать попов из лавры, однако, традиционно, они оказывали сопротивление и рассказывали басни о незаконных действиях полиции.

В частности, 30 человек забаррикадировались в общежитии. Комиссии пришлось открывать дверь с помощью инструментов.

При этом весь день на территории Киево-Печерской лавры была небольшая группа прихожан, поддерживающая УПЦ МП. В общежития им зайти не давали, поэтому они все время находились перед входом.

Под вечер в лавру пришла другая группа людей, которая выступает против УПЦ МП. Они заявили, что на них бросались монахи.

Монахи не хотят выезжать из лавры и манипулируют информацией

Весь день на месте была специальная комиссия и директор заповедника. У них есть законные основания попасть в корпуса, в которые попы их не хотят пропускать. На месте также присутствовала полиция, обеспечивающая публичную безопасность и порядок.

В УПЦ МП начали рассказывать о том, что "злые полицейские" якобы пытаются взять штурмом 54, 57 и 58 корпуса святыни. Однако правоохранители отметили, что это не так.

Полиция не срывала замки – это работа комиссии и заповедника на основе законных оснований,

– отмечают в полиции.

Что происходило в лавре 15 августа: фото Валентины Полищук для 24 Канала

Что предшествовало