УПЦ и ПЦУ подписали Декларацию взаимопонимания и осудили московский патриархат

Представители Православной Церкви Украины и Украинской Православной Церкви провели историческую встречу 5 июля. По ее итогам стороны подписали Декларацию взаимопонимания.

Декларация открыта для подписания и обсуждения. Ее могут подписать верующие и духовенство УПЦ и ПЦУ – по ссылке.

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Украинское православие должно быть единственным: детали о декларации

Находившиеся на встрече представители УПЦ и ПЦУ отметили, что собрались ради "единения украинского православия". Ведь это условие единства всего народа и залог стабильности государства. Духовенство также отметило, что диалог между конфессиями будет способствовать взаимопониманию общин и верующих.

Теперь же ПЦУ и УПЦ едины в вопросах:

осуждение войны, которую развязала Россия против нашего государства;

осуждение московского патриархата , благословившего русских военных на убийство украинцев;

, благословившего русских военных на убийство украинцев; понимание важности единения для защиты Украины;

понимание необходимости отказа от агрессии, стереотипов, предвзятости в общении друг с другом и в публичном пространстве;

отказа от неканонической практики перекрещивания;

необходимости просветительской работы, чтобы не допустить в будущем межцерковных и межконфессиональных конфликтов;

необходимости ухода от узко корпоративных интересов в межправославном диалоге.

Представители УПЦ и ПЦУ отметили, что это создает определенные вызовы, ведь у церковных общин есть разные подходы к изменениям юрисдикции. Однако духовенство убеждено, что ни одна из преград не будет такой, которую нельзя преодолеть.

Надеемся, что такой диалог, начавшись по инициативе священнослужителей УПЦ и ПЦУ, станет началом процесса единения, к которому будут приобщаться церковные общины, духовенство и все, кому не безразлично будущее духовности народа Украины,

– говорится в сообщении.

УПЦ и ПЦУ призвали иерархов начать официальный диалог уже ко Дню крещения Киевской Руси – Украины, который отмечают 28 июля.

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На встрече духовенства, которая прошла на территории Софии Киевской, был и министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Чиновник назвал эту встречу "исторической", ведь ПЦУ и УПЦ решили объединиться ради общей цели – единства Украины.