Употребляют много алкоголя и ведут себя неприлично, – Федоров о сирийцах в Мелитополе

Федоров подтвердил факт пребывания в Мелитополе сирийских наемников. Он рассказал, что они употребляют много алкоголя и непристойно ведут себя.

Сирийцев заметили в районе под названием Авиагородок. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телеканала "Рада" 21 июня, сообщает 24 канал.

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Сирийцев заметили местные жители

Иван Федоров рассказывает, что в Мелитополе есть отдельный район, называемый Авиагородок. Он расположен близко к захваченной оккупантами авиационной военной базе. Здесь местные жители и заметили сирийцев, одетых в русскую форму. Это было 2 дня назад.

Мэр Мелитополя отмечает, что пребывание сирийцев в городе – это правдивый факт от жителей, которые видели это воочию.

Сирийцы, как и все русские оккупанты, ведут себя неприлично и пьют много спиртного. Поэтому люди стараются не выходить из домов.

Российские военнослужащие по-разному обращаются с местным населением. Но мы знаем, что они употребляют много алкоголя, довольно непристойно ведут себя в послеобеденное время. Поэтому люди пытаются от них скрываться. Они почти не выходят из своих квартир, когда видят российского военного,

– рассказывает Федоров.

В Мелитополе, как и в других оккупированных городах, высок уровень преступности. Ведь оккупанты похищают людей и делают все, чтобы им было дискомфортно жить.

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Практически все работники образования в Мелитополе выступили против сотрудничества с оккупантами. Поэтому в город завозят учителей из России.

Мэр Мелитополя рассказал, что 19 июня удалось зафиксировать сообщение о наборе учителей из Новосибирска. Он отметил, что им предлагают перебраться на территории временно оккупированной Запорожской области. Федоров подчеркнул, что ситуация угрожающая, ведь все прекрасно понимают, какой будет эта учеба.

По данным СМИ, российские захватчики придумали новую коррупционную схему. Теперь въехать в город могут только грузовики с желтыми пропусками. Водители готовы платить большие деньги, чтобы получить так называемый "документ".

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