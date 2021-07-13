Меньше 3 миллионов: в управлении статистики назвали шокирующую цифру жителей Киева

Согласно официальным данным, население Киева по состоянию на 1 мая 2021 года не превышает 3 миллиона человек. Количество людей, которые официально зарегистрированы в столице, постепенно увеличивается.

Согласно данным Главного управления статистики в Киеве, по состоянию на 1 мая 2021 года численность имеющегося населения столицы составляла всего лишь 2 миллиона 953 тысячи 956 человек. Впрочем, по неофициальной информации, в столице проживают почти 5 миллионов человек.

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В январе – апреле 2021 численность населения уменьшилась. Однако, если сопоставить общие цифры Госстата, в целом в Киеве людей становится все больше.

Какие районы Киева являются наиболее густонаселенными

Работники управления статистики в собственных подсчетах сообщают, что:

в Соломенском районе столицы зарегистрированы 384 232 человека;

в Деснянском – 366 954;

в Днепровском – 356 919;

в Дарницком – 347 874;

в Святошинском – 340 954;

в Оболонском – 317 314;

в Голосеевском – 253 043;

в Шевченковском – 213 751;

в Подольском – 209 100;

в Печерском – 163 815.

В управлении статистики говорят, что больше всего в столице жителей от 15 до 64 лет (67,8% от общей цифры). Женщин среди них – 53,9%. Мужчин – 46,1%.

Средний возраст населения Киева:

женщины – 42,3 лет;

мужчины – 37,9 лет.

Реальные цифры могут существенно отличаться от официальных данных, поскольку в столице живут миллионы людей с пропиской и регистрацией в других регионах Украины.