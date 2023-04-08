Это новая угроза, на которую реагировать трудно – Игнат об управляемых авиабомбах

По всей линии фронта российские военные используют управляемые авиабомбы. И теми средствами, которые есть у Украины, сбивать их очень трудно.

В эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что россияне атакуют управляемыми авиабомбами повсюду по линии фронта. И, к сожалению, пока безнаказанно. Об этом пишет 24 Канал.

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Где россияне используют управляемые авиабомбы

Юрий Игнат сообщил, что оккупанты используют управляемые бомбы на Юге, в Сумской, Черниговской областях и на Востоке.

Они атакуют повсюду. То есть эта новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно, и пока безнаказанно,

– сказал Юрий Игнат.

Почему управляемые авиабомбы трудно сбивать

Российские самолеты наносят удары с дистанции от 50 километров от линии боевого столкновения, госграницы или с моря. Пока Украине нечем доставать эти самолеты.

Бомбы можно пытаться сбивать, но вы понимаете, сколько нужно средств, чтобы их уничтожать. 10 – 12 этих бомб противник по всей линии фронта применяет ежедневно,

– объяснил Игнат.

Какие средства могут помочь против управляемых авиабомб

В основном враг использует бомбу ФАБ-500, оснащенную крыльями и GPS-навигацией. Она летит в свою цель еще 10 – 20 километров, а бывает и больше. Это зависит от того, откуда ее бросят и с какой высоты и т.д.

Юрий Игнат подчеркнул, что Украине нужны средства, которые могут противостоять новой угрозе в виде управляемых авиабомб.

Среди наземных средств это системы Patriot и SAMP-T. Однако лучшим вариантом защиты все же являются современные самолеты, например F-16 или другие самолеты поколения 4+, которые могут противостоять российской авиации на больших расстояниях, имеют мощные радары и ракеты класса "воздух-воздух".