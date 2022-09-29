Самолет попал в самое сердце урагана Иан: эпическое видео

Ураган Иан, в начале сентября терроризировавший жителей Кубы, уже обрушился на Флориду. Стихия принесла множество осадков и штормовые волны на побережье. Однако были смельчаки, которых не пугает даже такое сильное ненастье.

В сети появилось видео с охотниками за ураганами, попавшими в сердце урагана Иан.

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Они были высоко в небе и пролетели сквозь глаз урагана. Случилось это в тот момент, когда он приближался к Флориде. Смельчаки сделали это не ради развлечения, а чтобы узнать больше об интенсивности и скорости стихийного бедствия.

Что следует знать о мощности урагана

Иан – это ураган четвертой категории, что означает, что максимальная скорость ветра будет достигать не менее 130 миль в час, или 209 километров в час.

С приходом урагана на сушу ожидается:

большое количество осадков,

опасные штормовые волны,

наводнения и сильные ветры на большей части штата.

Прогнозируется, что ураган не выйдет из штата до утра 30 сентября.

Самолет попал в самое сердце урагана Иан: смотрите видео

Что происходило внутри самолета: смотрите видео

Добавим, что сильнейший ураган Иан накрыл Кубу 27 сентября. Он принес сильный дождь и ветер со скоростью до 125 миль в час (201 километр в час). К сожалению, стихия унесла жизни двух человек.

В результате шторма произошло разрушение электросети и Куба оказалась в темноте. Перед закатом жители искали пищу и основные припасы, выстроившись под навесами, чтобы купить продукты.

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