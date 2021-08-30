Ураган Ида движется по территории США и оставляет за собой наводнения и разрушения: есть жертва

Ураган Ида по состоянию на 30 августа уже нанес Луизиане значительные разрушения. Кроме того, стихия унесла жизни по меньшей мере одного человека.

Сейчас оценивать ущерб, который нанесла Ида, еще рано. Из-за непогоды без света остались более миллиона человек.

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Когда вблизи Нового Орлеана произошла авария на местной дамбе, в эпицентре опасности оказались около 200 человек. Им приказали срочно перебраться на возвышенности.

Местные СМИ сообщили о первой жертве – по меньшей мере один человек погиб в результате падения дерева на жилой дом.

Стихия вырывала с корнями деревья и разрушала здания. Кроме того, в местных реках существенно поднялся уровень воды. Чтобы спастись, люди обустраивали временные хранилища на крышах своих домов.

К счастью, разрушительная сила урагана идет на спад. В течение нескольких суток Ида может стихнуть.

Повлияет ли Ида на экономику США

На побережье Мексиканского залива, где свирепствует ураган, расположены офисы многих крупных экономических центров.

Именно поэтому специалисты уже прогнозируют, что в результате непогоды пострадают энергетическая и химическая отрасли. В частности, может немного вырасти цена на газ.

В то же время существенного влияния на экономику Штатов ураган не окажет.

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