Ураган Ида нанес удар по югу США: первые фото и видео разрушительной стихии
Источник:24 канал
Президент США Джо Байден ночью 30 августа выступил с заявлением – и на этот раз не из-за политики. Соединенным Штатам грозит мощный ураган, который назвали Ида.
Юг страны уже подвергся атаке стихии. Люди публикуют в соцсетях видео и фото в доказательство этого.
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Ураган Ида атаковал Луизиану
Сначала ураган Ида получил 4 категорию из 5 возможных. 29 августа он достиг побережья Луизианы. В NYT сообщили, что категорию урагана ослабили до 3, однако:
- Скорость ветра превышает 240 километров в час.
- Кроме сильного ветра, Ида будет идти в сопровождении обильных осадков.
- А значит и уровень воды в реках и озерах существенно поднимется.
По этому поводу уже выступил президент США Джо Байден. Он в очередной раз подчеркнул, что Ида будет иметь разрушительные последствия.
Это буря, которая грозит человеческим жизням. Поэтому, пожалуйста, все вы, люди – в Луизиане, Миссисипи и Бог знает, возможно, еще дальше на восток – сделайте все, чтобы предотвратить беду,
– сказал Байден.
Глава Белого дома в основном имел в виду то, что надо эвакуироваться уже, а не ожидать, пока ураган ударит в полную силу. От себя Байден пообещал привлечь все государственные средства "для спасения и восстановления".
Ураган в США: первые видео из соцсетей
Впрочем, не все воспринимают стихию серьезно.
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Заметим, 78-летний президент США заверил, что за всю жизнь не видел столь тщательной подготовки к урагану.
- Власть приготовила 2,5 миллиона порций еды, 3 миллиона литров воды, электрогенераторы и тому подобное.
- 13 команд спасателей и более 100 бригад скорой помощи находятся в полной готовности.
Примечательно, что Ида атаковала США ровно через 16 лет после Катрины. В 2005 году тот ураган унес жизни более 1800 человек, а ущерб нанес на 125 миллиардов долларов.
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