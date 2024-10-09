Из-за него Байден отложил поездку на "Рамштайн": астронавт NASA показал из космоса ураган Милтон

Мэтью Доминик опубликовал видео урагана "Милтон" с МКС. Из-за урагана Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании "Рамштайн".

Кадры показал астронавт NASA Мэтью Доминик. Из-за урагана мировые политики откладывают свои переезды.

Смотрите также Уже категория 5: все, что известно о Милтоне – самый мощный ураган в США за столетие

Как выглядит из космоса ураган Милтон

Доминик опубликовал покадровое видео на X, на котором ураган "Милтон" видно через окно капсулы SpaceX Crew Dragon Endeavour, пристыкованной к Международной космической станции (МКС).

Ураган "Милтон" приближается к побережью США.

Байден внезапно отменил поездку в Германию, где состоится заседание "Рамштайн"

Из-за урагана президент США Джо Байден отложил визит в Германию, где должен был председательствовать на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате "Рамштайн").

Кроме того, там отметили, что Джо Байден будет наблюдать за подготовкой к урагану Милтон и реагировать на него, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке страны.