Происходит 1 раз в 1000 лет: в американском Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков

В США продолжает бушевать Ураган Милтон. В частности, в американском Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков.

Такое там происходит лишь 1 раз в 1000 лет. Об этом сообщает CNN.

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Сколько осадков выпало в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выпало количество осадков, которое наблюдают лишь раз в 1000 лет.

За три часа в городе выпало более 40,5 сантиметров (более 16 дюймов) дождя, что превышает трехмесячную норму осадков для этого региона.

Это произошло после того, как в среду вечером через Тампа-Бэй прошел мощный дождевой фронт урагана.

В национальной метеорологической службе США предупредили, что вскоре может начаться масштабное внезапное наводнение, которое будет иметь опасные для жизни последствия.

Напомним, что Ураган Милтон, который сейчас относится к категории 5, может повыситься до новой категории 6, приближаясь к США со скоростью ветра, достигающей 257 километров в час. В 51 округе Флориды объявлено чрезвычайное положение, а миллионы жителей получили предупреждение об эвакуации из-за угрозы значительных разрушений.