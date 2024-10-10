Таке там стається лише 1 раз на 1000 років. Про це повідомляє CNN.

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Скільки опадів випало у Санкт-Петербурзі

У Санкт-Петербурзі випала кількість опадів, яку спостерігають лише раз на 1000 років.

За три години в місті випало понад 40,5 сантиметрів (понад 16 дюймів) дощу, що перевищує тримісячну норму опадів для цього регіону.

Це сталося після того, як у середу ввечері через Тампа-Бей пройшов потужний дощовий фронт урагану.

У національній метеорологічній службі США попередили, що незабаром може розпочатися масштабна раптова повінь, яка матиме небезпечні для життя наслідки.

Нагадаємо, що Ураган Мілтон, який наразі належить до категорії 5, може підвищитися до нової категорії 6, наближаючись до США зі швидкістю вітру, що досягає 257 кілометрів на годину. У 51 окрузі Флориди оголошено надзвичайний стан, а мільйони мешканців отримали попередження про евакуацію через загрозу значних руйнувань.