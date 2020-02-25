Ураган завалил палаточный городок военных под Николаевом: фото

Недалеко от Николаева на военном полигоне Широкий Лан из-за сильных порывов ветра рухнул палаточный городок. Принадлежит он Межвидовому центру подготовки военных частей и подразделений.

Собственно в центре и рассказали об инциденте. Здесь добавили, что скорость ветра достигала 38 метров в секунду. В результате рухнули и повреждены ряд палаток.

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В Межвидовом центре заверили, что ситуация контролируема. Личный состав центра провел демонтаж, ремонт и замену палаток.

К слову, в Николаеве сильный ветер также снес крышу одной из казарм. Интересно, что здесь только в 2017 году состоялся ремонт. Поэтому Минобороны планирует обратиться в суд. Кроме того, оборонное ведомство проведет служебную проверку.

Кроме того, ураган на юге бушевал на Одесщине и Херсонщине. Вследствие непогоды по меньшей мере один человек погиб в Одессе и еще двое получили травмы. А в Херсоне из-за сильного ветра на 13-летнего ребенка упало дерево. Сейчас он находится в больнице.