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      Ураган завалил палаточный городок военных под Николаевом: фото

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      Сильный ветер повредил палаточный городок на полигоне Широкий Лан / 235-ый Межвидовой центр подготовки воинских частей и подразделений

      Недалеко от Николаева на военном полигоне Широкий Лан из-за сильных порывов ветра рухнул палаточный городок. Принадлежит он Межвидовому центру подготовки военных частей и подразделений.

      Собственно в центре и рассказали об инциденте. Здесь добавили, что скорость ветра достигала 38 метров в секунду. В результате рухнули и повреждены ряд палаток.

      Еще один громкий инцидент в Николаеве: Сильный ветер повалил пешеходный мост через Ингул – фото, видео

      В Межвидовом центре заверили, что ситуация контролируема. Личный состав центра провел демонтаж, ремонт и замену палаток.

      К слову, в Николаеве сильный ветер также снес крышу одной из казарм. Интересно, что здесь только в 2017 году состоялся ремонт. Поэтому Минобороны планирует обратиться в суд. Кроме того, оборонное ведомство проведет служебную проверку.

      Кроме того, ураган на юге бушевал на Одесщине и Херсонщине. Вследствие непогоды по меньшей мере один человек погиб в Одессе и еще двое получили травмы. А в Херсоне из-за сильного ветра на 13-летнего ребенка упало дерево. Сейчас он находится в больнице.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Вооруженные силы Украины Непогода в Украине Міністерство оборони України Новости Николаева
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