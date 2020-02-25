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      Буревій завалив наметове містечко військових під Миколаєвом: фото

      - Читать новость на русском
      Сильний вітер пошкодив наметове містечко на полігоні Широкий лан / 235-ий Міжвидовий центр підготовки військових частин та підрозділів

      Неподалік Миколаєва на військовому полігоні Широкий Лан через сильні пориви вітру завалилося наметове містечко. Належить воно до Міжвидового центру підготовки військових частин і підрозділів.

      Власне у центрі й розповіли про інцидент. Тут додали, що швидкість вітру сягала 38 метрів за секунду. У результаті завалилася та зазнала пошкоджень низка наметів.

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      У Міжвидовому центрі запевнили, що ситуація є контрольовано. Особовий склад центру провів демонтаж, ремонт і заміну наметів.

      До слова, у Миколаєві сильний вітер також зніс дах однієї з казарм. Цікаво, що тут лише в 2017 році відбувся ремонт. Тому Міноборони планує звернутися до суду. Крім того, оборонне відомство проведе службову перевірку.

      Крім того, буревій на півдні вирував на Одещині та Херсонщині. У наслідок негоди щонайменше одна людина загинула людина в Одесі та ще двоє отримали травми. А у Херсоні через сильний вітер на 13-річну дитину впало дерево. Наразі вона перебуває в лікарні.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Збройні сили України Негода в Україні Міністерство оборони України Новини Миколаєва
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