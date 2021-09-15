Ураганы в США нанесли ущерб на 100 миллиардов долларов: Байден заявил что побит рекорд
15 сентября 2021 , 19:12Читати новину українською
Источник:The White House
Джо Байден заявил, что в 2021 году на борьбу с последствиями ураганов придется потратить рекордную для США сумму. Речь идет об около 100 миллиардах долларов.
Президент Штатов Байден отметил, что в течение последних нескольких месяцев каждая третья община в стране пострадала от погодных катаклизмов. Политик подчеркнул: они – связаны с изменением климата.
Заметьте Николас свирепствует: Байден объявил о чрезвычайном положении в Луизиане из-за урагана
Экстремальная погода в прошлом году стоила Америке 99 миллиардов долларов. В этом году, к сожалению, рекорд будет побит,
– подчеркнул Байден.
Лидер США также отметил, что изменение климата – это движущая сила. И источник ее человеческая деятельность.
Стихийные бедствия в США: последние новости
- В конце лета 2021 года Штаты накрыл ураган Ида. Его жертвами стали более 70 человек.
- Осенью Байден посетил места разрушений и подчеркнул, что необходимо как можно быстрее бороться с изменениями климата. Президент предупредил народ: ожидать, что ситуация внезапно улучшится, не стоит. Настало время решительных действий. По словам Байдена, стихийные бедствия уже нанесли значительный ущерб экономике страны.
- Не успели американцы оправиться от Иды, как на США начал надвигаться ураган Николас. Людей уже предупредили, что это стихийное бедствие также может нанести разрушения. Байден вновь объявил чрезвычайное положение на территории штата Луизиана.