Доверие украинцев к СБУ выросло более чем вдвое, – соцопрос

Среди военных и силовых структур украинцы больше всего доверяют Вооруженным Силам и Службе безопасности Украины. Именно они имеют наибольший рост доверия по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного в течение 4 – 27 декабря 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Результаты опроса КМИС

Согласно опросу уровень доверия:

в ВСУ за год вырос с 72 до 96%,

а в СБУ – с 29 до 63%.

Так же вырос баланс доверия-недоверия к этим структурам:

для ВСУ он изменился с +60 до +96%,

для СБУ – с -7 до +54%.

Таким образом, доверие к СБУ возросло более чем вдвое по сравнению с 2021 годом, поскольку спецслужба активно участвует в защите страны.

Доверие украинцев к СБУ и ВСУ возросло во время полномасштабной войны / Фото КМИС

СБУ меняется и может стать украинским Моссадом

Раньше эксперты объясняли укрепление позиций СБУ результатами ее работы во время войны и приходом Василия Малюка на должность главы СБУ. В частности, среди результатов Службы:

успешные спецоперации на линии фронта,

очищение страны от предателей и коллаборантов,

задержанием российских агентов и корректировщиков,

противодействие агентурному влиянию России в церковной среде УПЦ (МП).

Глава СБУ Василий Малыш подчеркивал, что с началом полномасштабного вторжения спецслужба значительно усилила контрразведывательное направление, чтобы разоблачать агентов, предателей и коллаборантов. А сотрудники СБУ присутствуют в самых горячих точках войны.