Смертность среди гражданских в Украине за год выросла на 59%, – ООН

В первом квартале 2025 года уровень смертности среди гражданского населения Украины на 59% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло, передает 24 Канал.

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Смертность в Украине больше, чем в прошлом году

По словам Дикарло, только за первый квартал 2025 года смертность среди гражданского населения выросла на 59% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло по меньшей мере 13 279 гражданских, в том числе 707 детей.

Подтвержденное количество раненых гражданских лиц составляет 32 449 человек, в том числе 2 068 детей,

– сообщила Дикарло.

Также она подчеркнула, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру является нарушением международного гуманитарного права и остаются неприемлемыми во всем мире.

Ранее сообщалось, что население Украины сейчас оценивается на уровне 34 миллионов, из которых 29 миллионов на подконтрольной нашему государству территории. Институт демографии оценивает число тех, кто выехал за границу в 5 миллионов. По данным ООН таких украинцев больше.