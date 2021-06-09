Ученые бьют тревогу: уровень углекислого газа на 50% выше, чем в индустриальные времена

Ученые сообщили, что годовой пик глобального тепловыделения углекислого газа в воздухе достиг отметки на 50% выше, чем на начальном этапе индустриальной эпохи. В мае показатель среднего уровня углекислого газа составил 419,13 частей на миллион.

Этот показатель на 1,82 части на миллион выше, чем в мае 2020 года. Кроме того, показатель среднего уровня сейчас есть на 50% выше, чем стабильный доиндустриальный уровень, который составлял 280 частей на миллион.

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Своего пика уровень углекислого газа достигает ежегодно в мае. Это происходит накануне цветения растений в Северном полушарии. Они поглощают часть этого углекислого газа. В то же время, по словам ученых, такой бонус от природы является временным.

С течением времени выбросы углекислого газа от сжигания угля, нефти и природного газа для транспорта и электроэнергии существенно превышают то, что могут усвоить растения. Как следствие, выбросов парниковых газов постоянно устанавливает новые рекорды.

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Детали от климатолога

Рекордным также являются средние темпы роста за 10 лет. Климатолог NOAA Питер Тансаарази заявил, что они достигают 2,4 части на миллион.

К показателю 80 частей на миллион количество углекислого газа увеличилось, когда Земля пережила последний ледниковый период. Для этого системе планеты понадобилось 6 тысяч лет. В то же время на протяжении 1979 – 2021 годов выбросы углекислого газа увеличились на такую же величину.