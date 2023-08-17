Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, заметив, что именно Урожайное – довольно небольшое село на карте Украины. Однако в контексте войны оно важное, ведь открывает "ворота" к основной линии обороны оккупантов – Старомлиновки.
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Чего ждать дальше на фронте
Как отметил Грабский, наши военные пытаются расширить зону наступления. Это создает широкую полосу постоянного давления с неуверенной картинкой для оккупантов. Ведь дальше подразделения Сил обороны могут двигаться в разные направления.
В такой более оперативной перспективе мы можем говорить о вероятности продвижения как в район Мариуполя, так и в район Бердянска. Отмечаю, наши ребята ведут очень тяжелые и кровопролитные бои. В случае успеха выйдем на оперативное пространство и сможем продвинуться вплоть до Азовского моря,
– отметил Грабский.
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Именно поэтому российские захватчики пытаются активно контратаковать в этом направлении. Однако украинские военные отражают эти атаки.
Ситуация на фронте: коротко
- Российские оккупанты осуществляли контратаки в сторону Урожайного Донецкой области. Как отметил, временный исполняющий обязанности директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Украины Николай Уршалович, подразделения Нацгвардии закрепились на рубежах и отражают эти контратаки.
- Кроме этого, утром 17 августа представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев сообщал об успехах наших военных южнее Урожайного. Бойцы закрепляются на этих рубежах.
- По состоянию на 17 августа украинские военные уничтожили 256 050 российских оккупантов. Также захватчики потеряли 4329 танков, 8398 боевых бронированных машин, 5169 артиллерийских систем, 714 средств ПВО.