Российское судно Ursa Major, которое затонуло в прошлом году, тайно перевозило 2 ядерных реактора для КНДР

Год спустя после катастрофы стало известно, что перевозило российское судно Ursa Major. Правду установили испанские следователи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Verdad.

Что говорят в Испании о судьбе Ursa Major?

Судно Ursa Major затонуло в декабре 2024 года в международных водах между Испанией и Алжиром. Тогда россияне заявляли, якобы произошел теракт.

СМИ утверждали, что этот корабль много лет перевозил грузы для снабжения российской военной группировки в Сирии. Теперь испанские следователи заявили: Ursa Major перевозило тайный стратегический груз – два ядерных реактора. Корпуса ядерных реакторов типа ВМ-4СГ были предназначены для Северной Кореи.

Справка. Этот вид реакторов применяют именно для вооружения подводных лодок.

Судно шло нетипичным маршрутом из Санкт-Петербурга во Владивосток через Средиземное море. Как и многие другие российские корабли, оно входило в теневой флот.

Важно, что капитан уверял, будто везет пустые контейнеры, портовые краны и вспомогательное оборудование. И аэрофотоснимки обнаружили незадекларированные тяжелые контейнеры на корме.

22 декабря Ursa Major резко изменило курс и потеряло ход.

Осмотр повреждений показал отверстие в корпусе с деформацией металла внутрь, что указывает на поражение извне, а не внутренний взрыв. Размеры пробоины не соответствовали классической торпеде, но согласуются с поражением суперкавитационной бронебойной торпедой без большой боевой части,

– говорится в материале.

В Испании не исключают, что вмешательство могло быть направлено на срыв тайной доставки ядерных технологий режима Кима.

Как развивались события дальше?