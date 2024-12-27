Владелец сухогруза утверждает, что норвежское судно Oslo Carrier 3 не приняло на свой борт российский экипаж. Об этом стало известно из заявления компании "Оборонлогистика", которая входит в структуру минобороны России, передает 24 Канал.

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В чем россияне обвиняют норвежских моряков

Пропагандистские СМИ пишут, что шлюпка с российскими моряками направилась к норвежскому судну Oslo Carrier 3, которое находилось неподалеку.

Среди экипажа Oslo Carrier 3 были и русскоязычные моряки. При подходе спасательной шлюпки к борту норвежское судно якобы отказалось принимать членов экипажа Ursa Major, ссылаясь на "какой-то запрет".

В конце концов российский экипаж подобрали испанские моряки с судна Salvamar Drago, доставив их в порт города Картахена.

Позже Песков назвал отказ норвежского судна принять на борт российских моряков "вопиющим случаем, заслуживающим тотального осуждения".

Что ответили на упреки России в Норвегии

Компания Bulkship Management AS, которая является владельцем Oslo Carrier 3, в официальном заявлении сообщила, что их судно не пришло на помощь российскому кораблю, поскольку в том районе уже началась спасательная операция.

Ее координировал испанский морской спасательный центр в Картахене, ответственный за операции в этом районе. Центр приказал капитану Oslo Carrier 3 не брать на борт российский экипаж, поскольку спасательный катер уже был на пути к месту происшествия.

Спасательная шлюпка оставалась рядом с судном до прибытия катера. Погода была благоприятной, экипаж не пострадал и находился в безопасности. Логистическая компания подтвердила это, опубликовав фото шлюпки.

Что известно об Ursa Major

Это судно называли транспортным флагманом российской логистики. Оно принадлежало дочерней компании "Оборонлогистики", входящей в структуру минобороны России и с мая 2022 года находится в санкционном списке США.

По официальной версии, корабль перевозил портовые краны во Владивосток. Однако эксперты предполагают, что на борту Ursa Major могло быть что-то другое, ведь теневой российский флот выполняет самые разнообразные задачи.

Сухогруз Ursa Major затонул в международных водах между Испанией и Алжиром из-за взрыва в машинном отделении. Спасти удалось 14 членов экипажа, судьба еще двух неизвестна.

Россияне утверждают, что авария произошла в результате теракта – члены экипажа якобы слышали три последовательных взрыва.