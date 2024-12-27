Власник суховантажу стверджує, що норвезьке судно Oslo Carrier 3 не прийняло на свій борт російський екіпаж. Про це стало відомо з заяви компанії "Оборонлогістика", яка входить до структури міноборони Росії, передає 24 Канал.

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Норвезьке судно відмовилося рятувати екіпаж Ursa Major

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що шлюпка з російськими моряками попрямувала до судна Oslo Carrier 3 під норвезьким прапором, яке знаходилося неподалік.

Серед екіпажу Oslo Carrier 3 були й російськомовні моряки. Під час підходу рятувальної шлюпки до борту норвезьке судно відмовилося приймати членів екіпажу Ursa Major, посилаючись на "якусь заборону".

Зрештою російський екіпаж підібрали іспанські моряки із судна Salvamar Drago, доправивши їх у порт міста Картахена.

Згодом Пєсков назвав відмову норвезького судна прийняти на борт російських моряків "кричущим випадком, що заслуговує на тотальний осуд".

Що відомо про Ursa Major

Це судно називали транспортним флагманом російської логістики. Воно належало дочірній компанії "Оборонлогістики", що входить до структури міноборони Росії та з травня 2022 року перебуває в списку санкцій США.

За офіційною версією, корабель перевозив портові крани у Владивосток. Однак експерти припускають, що на борту Ursa Major могло бути щось інше, адже тіньовий російський флот виконує найрізноманітніші завдання.

Суховантаж Ursa Major затонув у міжнародних водах між Іспанією та Алжиром через вибух у машинному відділенні. Врятувати вдалося 14 членів екіпажу, доля ще двох невідома.

Росіяни стверджують, що аварія сталася внаслідок теракту – члени екіпажу буцімто чули три послідовні вибухи.