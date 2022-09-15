Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен утром 15 сентября прибыла в Киев. Это уже ее третий визит в украинскую столицу с начала войны.

Как известно, визит фон дер Ляен анонсировали еще раньше. В Киеве она должна встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

Важно Еврокомиссия предложила Украине еще 5 миллиардов евро помощи

"В Киеве. Это мой третий визит с начала войны россии. Так много изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС", – написала Урсула фон дер Ляйен.

Известно, что президент Еврокомиссии должен обсудить с Зеленским введение Украины в зону бесплатного европейского роуминга. Ранее Урсула фон дер Ляйен сказала, что Еврокомиссия позволит Украине максимально использовать ее потенциал.

Опираясь на успех путей солидарности для обеспечения бесперебойного доступа к единому рынку. Вводим Украину в нашу европейскую зону бесплатного роуминга,

– подчеркнула ранее Урсула.



К теме – Урсула фон дер Ляйен заявила, что пришло время ограничить цену на российский газ: смотреть видео

В июле в Европе продолжили бесплатный роуминг для украинцев, однако это является исключением, которое может прекратить действовать в любое время.