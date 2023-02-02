Россия готовится к попытке реванша не только против Украины, – Зеленский предостерег Европу

В четверг, 2 февраля, президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибыла вместе с командой в Киев. Президентка приехала в столицу накануне 24 саммита Украина – ЕС.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главой Еврокомиссии. На пресс-конференции он отметил, что реализовать мечту о мирной Европе можно только вместе с Украиной и только побеждая агрессию России.

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Зеленский предупредил Европу

Глава государства считает, что Россия готовится к попытке реванша не только против Украины, но и против свободной Европы. Поэтому, по словам Зеленского, чтобы преодолеть такого врага, недостаточно успехов на поле боя – нужна вера в свободную, мирную, объединенную Европу.

Нужна крепость наших институтов. Нужны мотивирующие интеграционные достижения, которые будут доказательством именно того, что устойчивость наших людей на поле боя и на всех других уровнях этого сложного судьбоносного противостояния действительно поддерживается всей Европой.

– заявил президент.

Он рассказал, что основатели ЕС и европейцы мечтали, чтобы Европа была надежно защищена от любых агрессий и шовинизма и "никогда снова не было сожженных городов и депортаций".

Речь Зеленского на пресс-конференции: смотрите видео

Почему для украинцев важно быть в ЕС

Глава государства напомнил, что перед предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС объяснял партнерам, что такое решение будет мотивацией для украинцев защищать Украину, а следовательно и всю Европу от "самых антиевропейских из сил, которые сегодня есть в мире".

"Сейчас мы перед следующим логическим важным шагом – перед новой фазой в нашем историческом объединении. И будет правильно, если открытие переговорного процесса по членству Украины в Евросоюзе будет восприниматься именно так, как воспринималось предоставление Украине кандидатства", – отметил Зеленский.

По его словам, украинцы на поле боя защищают ценности, на основе которых Европа объединилась и объединяется сейчас.

Евросоюз предоставил Украине седьмой пакет помощи

Совет Евросоюза выделила Украине седьмой пакет пособия в размере 500 миллионов евро. Также Украина получит еще 45 миллионов евро на миссию военной помощи ЕС.

"Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в сфере безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором", – написал глава МИД Дмитрий Кулеба.