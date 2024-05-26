Очевидно подобные волнения среди лидеров вызвало усиление агрессии и наступательных действий российских захватчиков на фронте. Не стоит и забывать об угрозах российского диктатора Владимира Путина.

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Необходимо инвестировать в оборону

Урсула фон дер Ляйен в эфире немецкой радиостанции Deutschlandfunk сказала, что тот, кто говорит и действует, как Путин, не хочет мира, а намерен продолжать. Она отметила, что чрезвычайно важна последовательная поддержка Украины и укрепление собственной обороноспособности.

Если мы должны сохранять мир на нашем континенте, то нам необходимо инвестировать в оборону,

– объяснила она.

Руководительница Еврокомиссии напомнила о "гибридных атаках" России, в частности недавнее снятие пограничной разметки на границе с Эстонией, использование мигрантов как инструмента противостояния с ЕС и попытке расколоть европейцев с помощью ИПСО в сети.

Высокопоставленная чиновница также обратила внимание на положительный эффект укрепления обороноспособности Европейского Союза на экономику самого блока и оценила предложение Польши и Греции создать совместную противовоздушную оборону.

"Важно, чтобы с помощью миллиардов, которые мы инвестируем, также создавались хорошие рабочие места здесь, в Европе", – добавила она.

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