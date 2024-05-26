Вочевидь подібні хвилювання серед лідерів спричинило посилення агресії та наступальних дій російських загарбників на фронті. Не варто й забувати погроз російського диктатора Владіміра Путіна.
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Необхідно інвестувати в оборону
Урсула фон дер Ляєн в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk сказала, що той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати. Вона зауважила, що надзвичайно важливою є послідовна підтримка України та зміцнення власної обороноздатності.
Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону,
– пояснила вона.
Очільниця Єврокомісії нагадала про "гібридні атаки" Росії, зокрема, нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою ІПСО у мережі.
Високопосадовиця також звернула увагу на позитивний ефект зміцнення обороноздатності Європейського Союзу на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну протиповітряну оборону.
"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", – додала вона.
Детальніше про російські провокації
- Міністерство оборони Росії оголосило про намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.
- Це рішення передбачає коригування географічних координат певних точок для визначення положення вихідних ліній ширини російського територіального моря та прилеглих зон біля узбережжя й островів.
- Цю інформацію від західних ЗМІ прокоментувала речниця російського МЗС Марія Захарова. Вона уточнила, що "пропозиція Міноборони оновити координати кордону на Балтиці має технічний характер".
- Ба більше, 23 травня Естонія заявила, що російські прикордонники познімали буї, встановлені на естонській половині річки Нарва. Через інцидент тимчасового повіреного у справах Росії Ленара Салімулліна викликали в МЗС.