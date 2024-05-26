Вочевидь подібні хвилювання серед лідерів спричинило посилення агресії та наступальних дій російських загарбників на фронті. Не варто й забувати погроз російського диктатора Владіміра Путіна.

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Необхідно інвестувати в оборону

Урсула фон дер Ляєн в ефірі німецької радіостанції Deutschlandfunk сказала, що той, хто говорить і діє, як Путін, не хоче миру, а має намір продовжувати. Вона зауважила, що надзвичайно важливою є послідовна підтримка України та зміцнення власної обороноздатності.

Якщо ми маємо зберігати мир на нашому континенті, то нам необхідно інвестувати в оборону,

– пояснила вона.

Очільниця Єврокомісії нагадала про "гібридні атаки" Росії, зокрема, нещодавнє зняття прикордонної розмітки на кордоні з Естонією, використання мігрантів як інструменту протистояння з ЄС і спроби розколоти європейців за допомогою ІПСО у мережі.

Високопосадовиця також звернула увагу на позитивний ефект зміцнення обороноздатності Європейського Союзу на економіку самого блоку й оцінила пропозицію Польщі та Греції створити спільну протиповітряну оборону.

"Важливо, щоб за допомогою мільярдів, які ми інвестуємо, також створювалися хороші робочі місця тут, у Європі", – додала вона.

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