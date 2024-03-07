Уже официально: Урсула фон дер Ляйен стала кандидатом в президенты Еврокомиссии

В июне 2024 года Еврокомиссию, как и другие институции ЕС, должен возглавить новый президент. Так, действующая глава уже стала официальным кандидатом на свой второй срок.

О ее намерениях баллотироваться на второй срок председателя Еврокомиссии стало известно еще 19 февраля. Она назвала это "осознанным и взвешенным решением".

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Урсула фон дер Ляйен теперь кандидат

В четверг, 7 марта, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на должность главы Еврокомиссии.

По данным издания, делегаты ЕНП проголосовали 400 голосами "за" и 89 "против", утвердив фон дер Ляйен как своего кандидата на второй пятилетний срок на одной из самых высоких должностей в Евросоюзе.

По состоянию на сейчас ее считают очевидным фаворитом на эту должность.

Если лидеры 27 стран-членов ЕС утвердят ее кандидатуру, она будет иметь еще один срок и определять политику блока во всех сферах – от больших технологий и государственной помощи до проверки китайских инвестиций и санкций против России.

Чиновница очертила главные вызовы

Во время своей речи на партийном конгрессе в Бухаресте Урсула фон дер Ляйен назвала войну России против Украины, конфликт в секторе Газы, а также рост Китая ключевыми вызовами для Евросоюза.

Здесь, дома, друзья Путина пытаются переписать нашу историю и похитить наше будущее. Наша мирная и объединенная Европа, как никогда ранее, испытывает вызов со стороны популистов, националистов и демагогов,

– подчеркнула она.

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