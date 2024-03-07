Уже официально: Урсула фон дер Ляйен стала кандидатом в президенты Еврокомиссии
Источник:Reuters
В июне 2024 года Еврокомиссию, как и другие институции ЕС, должен возглавить новый президент. Так, действующая глава уже стала официальным кандидатом на свой второй срок.
О ее намерениях баллотироваться на второй срок председателя Еврокомиссии стало известно еще 19 февраля. Она назвала это "осознанным и взвешенным решением".
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Урсула фон дер Ляйен теперь кандидат
В четверг, 7 марта, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) проголосовала за поддержку Урсулы фон дер Ляйен как своего кандидата на должность главы Еврокомиссии.
По данным издания, делегаты ЕНП проголосовали 400 голосами "за" и 89 "против", утвердив фон дер Ляйен как своего кандидата на второй пятилетний срок на одной из самых высоких должностей в Евросоюзе.
По состоянию на сейчас ее считают очевидным фаворитом на эту должность.
Если лидеры 27 стран-членов ЕС утвердят ее кандидатуру, она будет иметь еще один срок и определять политику блока во всех сферах – от больших технологий и государственной помощи до проверки китайских инвестиций и санкций против России.
Чиновница очертила главные вызовы
Во время своей речи на партийном конгрессе в Бухаресте Урсула фон дер Ляйен назвала войну России против Украины, конфликт в секторе Газы, а также рост Китая ключевыми вызовами для Евросоюза.
Здесь, дома, друзья Путина пытаются переписать нашу историю и похитить наше будущее. Наша мирная и объединенная Европа, как никогда ранее, испытывает вызов со стороны популистов, националистов и демагогов,
– подчеркнула она.
Последние заявления руководительницы Еврокомиссии: главные тезисы
- 6 февраля в Европарламенте состоялись дебаты, посвященные годовщине полномасштабной войны в Украине. Во время них президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала много заявлений в поддержку Украины.
- Она уверена, что Путин просчитался, напав на Украину, поскольку Европа продемонстрировала готовность бороться и платить за эту борьбу самую высокую цену.
- По ее словам, Еврокомиссия убеждена: Украина победит, а Европа будет "на каждом шагу этого пути". Президент Еврокомиссии отметила, что украинцы борются за свою свободу и Путину это не дано понять.
- Президент Еврокомиссии заявила, что стратегическое поражение Путина заключается в том, что Киев не упал, а наоборот – выстоял и вернул большую часть территории, которую оккупировала Россия. Она добавила, что Украина скоро будет в Евросоюзе.
- Она отметила, что уже сейчас ЕС должен думать об оборонных возможностях Украины как о части собственных оборонных возможностей. Именно поэтому Еврокомиссия привлекла Украину к подготовке европейской оборонно-промышленной стратегии.