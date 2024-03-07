Про її наміри балотуватися на другий термін голови Єврокомісії стало відомо ще 19 лютого. Вона назвала це "усвідомленим та виваженим рішенням".
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Урсула фон дер Ляєн тепер кандидат
У четвер, 7 березня, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави Єврокомісії.
За даними видання, делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" і 89 "проти", затвердивши фон дер Ляєн як свого кандидата на другий п'ятирічний термін на одній з найвищих посад в Євросоюзі.
Станом на зараз її вважають очевидним фаворитом на цю посаду.
Якщо лідери 27 країн-членів ЄС затвердять її кандидатуру, вона матиме ще один термін та визначатиме політику блоку в усіх сферах – від великих технологій і державної допомоги до перевірки китайських інвестицій і санкцій проти Росії.
Посадовиця окреслила головні виклики
Під час своєї промови на партійному конгресі у Бухаресті Урсула фон дер Ляєн назвала війну Росії проти України, конфлікт у секторі Гази, а також зростання Китаю ключовими викликами для Євросоюзу.
Тут, вдома, друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Наша мирна та об'єднана Європа, як ніколи раніше, зазнає виклику з боку популістів, націоналістів і демагогів,
– наголосила вона.
Останні заяви очільниці Єврокомісії: головні тези
- 6 лютого у Європарламенті відбулися дебати, присвячені річниці повномасштабної війни в Україні. Під час них президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зробила багато заяв на підтримку України.
- Вона упевнена, що Путін прорахувався, напавши на Україну, оскільки Європа продемонструвала готовність боротися і платити за цю боротьбу найвищу ціну.
- За її словами, Єврокомісія переконана: Україна переможе, а Європа буде "на кожному кроці цього шляху". Президентка Єврокомісії зауважила, що українці борються за свою свободу і Путіну це не дано зрозуміти.
- Президентка Єврокомісії заявила, що стратегічна поразка Путіна полягає в тому, що Київ не впав, а навпаки – вистояв та повернув більшу частину території, яку окупувала Росія. Вона додала, що Україна скоро буде в Євросоюзі.
- Вона наголосила, що вже зараз ЄС має думати про оборонні можливості України як про частину власних оборонних можливостей. Саме тому Єврокомісія залучила Україну до підготовки європейської оборонно-промислової стратегії.