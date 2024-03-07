Про її наміри балотуватися на другий термін голови Єврокомісії стало відомо ще 19 лютого. Вона назвала це "усвідомленим та виваженим рішенням".

Дивіться також Залякати нікого не вдасться, – президентка Єврокомісії жорстко відреагувала на удар по Одесі

Урсула фон дер Ляєн тепер кандидат

У четвер, 7 березня, правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП) проголосувала за підтримку Урсули фон дер Ляєн як свого кандидата на посаду глави Єврокомісії.

За даними видання, делегати ЄНП проголосували 400 голосами "за" і 89 "проти", затвердивши фон дер Ляєн як свого кандидата на другий п'ятирічний термін на одній з найвищих посад в Євросоюзі.

Станом на зараз її вважають очевидним фаворитом на цю посаду.

Якщо лідери 27 країн-членів ЄС затвердять її кандидатуру, вона матиме ще один термін та визначатиме політику блоку в усіх сферах – від великих технологій і державної допомоги до перевірки китайських інвестицій і санкцій проти Росії.

Посадовиця окреслила головні виклики

Під час своєї промови на партійному конгресі у Бухаресті Урсула фон дер Ляєн назвала війну Росії проти України, конфлікт у секторі Гази, а також зростання Китаю ключовими викликами для Євросоюзу.

Тут, вдома, друзі Путіна намагаються переписати нашу історію і викрасти наше майбутнє. Наша мирна та об'єднана Європа, як ніколи раніше, зазнає виклику з боку популістів, націоналістів і демагогів,

– наголосила вона.

Останні заяви очільниці Єврокомісії: головні тези