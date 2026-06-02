Как сегодня выглядит популярный ранее курорт показали местные телеграм-каналы.

В каком состоянии сейчас находится ранее популярный курорт Урзуф?

После начала российской оккупации в 2022 году некогда популярный курорт Урзуф на побережье Азовского моря постепенно приходит в упадок и теряет статус туристического центра. Поселок, который раньше каждое лето принимал тысячи отдыхающих, сейчас выглядит практически безлюдным.

В сети появились свежие кадры из оккупированного Урзуфа, на которых видно заброшенные пляжи и почти полное отсутствие людей даже в теплую солнечную погоду. По словам местных наблюдателей, туристический сезон здесь фактически исчез, а инфраструктура постепенно деградирует. Пляжи, которые раньше были ухоженными и обустроенными, сейчас выглядят заброшенными и иногда непригодными для отдыха. Отсутствие регулярной уборки и обслуживания привело к тому, что побережье все больше приобретает вид дикой территории.

Заброшенные пляжи на бывшем курортном поселке Урзуфа: смотрите видео

Несмотря на это, в поселке продолжают предлагать жилье для "отдыха" по завышенным ценам. По данным из объявлений, стоимость аренды номеров в местных базах стартует от около 2,5 тысяч российских рублей в сутки, при этом часть объектов расположена в 10 – 15 минутах ходьбы от моря.



Гостиничные номера, которые сейчас предлагают отдыхающим в Урзуфе/ Фото из социальных сетей

До полномасштабного вторжения Урзуф был известным климатическим курортом Донецкой области, который привлекал семейным отдыхом и песчаными пляжами. После оккупации в марте 2022 года территория поселка перешла под контроль российских войск, и с тех пор полноценный туристический сезон там так и не восстановился.

Отдельно отмечается, что в Урзуфе ранее находилась дача бывшего президента-беглеца Виктора Януковича. В 2014 году объект неоднократно становился эпицентром событий во время боевых действий на Донбассе, после чего использовался различными военными формированиями.

