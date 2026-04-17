Свои действия оккупационная администрация вместе с "Росрыболовством" объясняют "очисткой акватории" перед курортным сезоном. Впрочем, на самом деле россияне охотятся за краткосрочной прибылью. И ради нее готовы нанести экосистеме непоправимый вред. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Почему эксперимент России с медузами опасен?
Медузы играют важную роль в морской экосистеме: они помогают контролировать количество планктона и поддерживают естественный баланс в пищевой цепи.
Если их массово уничтожать, это может нарушить равновесие в воде – вызвать чрезмерное развитие водорослей, уменьшение содержания кислорода и проблемы с кормовой базой для рыбы.
Такие вмешательства способны запустить цепные экологические изменения, которые со временем могут привести к деградации экосистемы Азовского моря и появлению отдельных "мертвых зон".
Оккупационные власти рассматривают природные ресурсы преимущественно как источник прибыли, не учитывая долгосрочные последствия для окружающей среды.
Какова ситуация на оккупированных территориях?
В Алешках – катастрофический дефицит воды и продуктов, проблемы с электро- и газоснабжением, а также ограниченная медицинская помощь. Дмитрий Лубинец обратился к России и Красному Кресту с призывами создать гуманитарный коридор для эвакуации и обеспечить помощь.
На оккупированных территориях Украины российские силовики усилили рейды против мужчин призывного возраста. Их ищут в квартирах, на работе и даже в общественных заведениях и заставляют подписывать контракты с вооруженными силами России. Такие облавы фактически превратились в скрытую мобилизацию.
В Алуште российские власти снесли ротонду, которая была объектом культурного наследия. Сначала оккупанты обещали отреставрировать ротонду, выделив 10 миллионов рублей.