Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
Смотрите также "Держусь": отец переписывается с пленным сыном, которого Россия осудила на 17 лет
Какая сейчас ситуация в Алешках?
Дмитрий Лубинец заявил, что оккупированный россиянами город "не живет, а выживает". По его словам, ситуация в Алешках является не обычным гуманитарным кризисом, а сознательным терроризмом России против гражданского населения.
В городе – катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжения, ограничена медицинская помощь. Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку еды. А попытки доставки продуктов оборачиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах,
– написал он.
Он призвал Россию обеспечить гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданского населения и населенных пунктов рядом, а также о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права.
Омбудсмен сообщил, что еще в начале месяца он обратился к уполномоченному по правам человека в России и в Международный Комитет Красного Креста с призывами помочь ситуации, которая сложилась в Олешках.
Дмитрий Лубинец призвал МККК использовать их мандат для содействия установлению гуманитарного диалога с Россией, организации безопасного маршрута для эвакуации и обеспечения доступа гуманитарной помощи.
"Почти за месяц ситуация не изменилась! Хотя государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а именно положений статей 55 и 59 Женевской конвенции... должно обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и способствовать доставке гуманитарной помощи", – добавил он.
Что происходит в Херсонской области?
К слову, часть жителей временно оккупированного левобережья области продолжает оставаться под контролем врага. Несмотря на опасность, люди пытаются выезжать, однако сделать это становится все сложнее.
Недавно в Херсоне оккупанты атаковали ударным дроном детскую больницу в Днепровском районе города. Беспилотник типа "Молния" попал в окно здания, однако не сдетонировал. В результате удара никто не пострадал.
Еще раньше оккупанты также атаковали больницу в Херсоне, в результате чего пострадали три человека, одного – госпитализировали. Еще по меньшей мере трое жителей области получили ранения из-за обстрелов в Белозерке и Зеленовке.