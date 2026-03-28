Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Смотрите также "Держусь": отец переписывается с пленным сыном, которого Россия осудила на 17 лет

Какая сейчас ситуация в Алешках?

Дмитрий Лубинец заявил, что оккупированный россиянами город "не живет, а выживает". По его словам, ситуация в Алешках является не обычным гуманитарным кризисом, а сознательным терроризмом России против гражданского населения.

В городе – катастрофический дефицит питьевой воды, отсутствуют стабильные электро- и газоснабжения, ограничена медицинская помощь. Люди вынуждены экономить каждый глоток воды и каждую крошку еды. А попытки доставки продуктов оборачиваются гибелью водителей или срывами перевозок из-за смертельной опасности на дорогах,

– написал он.

Он призвал Россию обеспечить гуманитарный коридор для безопасной эвакуации гражданского населения и населенных пунктов рядом, а также о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права.

Омбудсмен сообщил, что еще в начале месяца он обратился к уполномоченному по правам человека в России и в Международный Комитет Красного Креста с призывами помочь ситуации, которая сложилась в Олешках.

Дмитрий Лубинец призвал МККК использовать их мандат для содействия установлению гуманитарного диалога с Россией, организации безопасного маршрута для эвакуации и обеспечения доступа гуманитарной помощи.

"Почти за месяц ситуация не изменилась! Хотя государство-оккупант в соответствии с нормами международного гуманитарного права, а именно положений статей 55 и 59 Женевской конвенции... должно обеспечивать гражданское население продовольствием, медицинскими средствами и способствовать доставке гуманитарной помощи", – добавил он.

Что происходит в Херсонской области?