Свої дії окупаційна адміністрація разом із "Росриболовством" пояснюють "очищенням акваторії" перед курортним сезоном. Втім, насправді росіяни полюють за короткостроковим прибутком. І заради нього готові завдати екосистемі непоправної шкоди. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Чому експеримент Росії з медузами є небезпечний?

Медузи відіграють важливу роль у морській екосистемі: вони допомагають контролювати кількість планктону і підтримують природний баланс у харчовому ланцюгу.

Якщо їх масово знищувати, це може порушити рівновагу у воді – спричинити надмірний розвиток водоростей, зменшення вмісту кисню та проблеми з кормовою базою для риби.

Такі втручання здатні запустити ланцюгові екологічні зміни, які з часом можуть призвести до деградації екосистеми Азовського моря і появи окремих "мертвих зон".

Окупаційна влада розглядає природні ресурси переважно як джерело прибутку, не враховуючи довгострокові наслідки для довкілля.

