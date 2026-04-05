Про це пишуть гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо та росЗМІ ТАСС.
Деталі аварії в Азовському морі
Гауляйтер Сальдо 5 квітня повідомив, що в Азовському морі затонув суховантаж типу "Волго-Балт". За його словами, воно перевозило пшеницю.
Екіпаж судна частково зміг врятуватись. Дев'ятеро моряків, громадян Росії, виявили на узбережжі Херсонщини. Вони евакуювались на лодці-капсулі, а зараз їм допомагають медики.
Спочатку Сальдо повідомив про одного загиблого – старшого помічника капітана 1991 року народження. А от доля ще двох членів екіпажу йому залишалася невідомою.
Проте кількість жертв нібито зросла до двох, повідомило росЗМІ з посиланням на оперативні служби. Вони ж стверджують, що судно буцімто атакували дрони.
Судно та "врятовані" російські моряки / Фото з телеграму Володимира Сальдо
Обставини події з'ясовують. Також тривають слідчі дії.
Що нещодавно втратила Росія?
Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Унаслідок атаки там сталася масштабна пожежа. Зазначається, що це один із найбільших НПЗ у Росії.
Дрони українського виробництва вгатили по Алчевському меткомбінату на окупованій Луганщині. Внаслідок успішних ударів СБУ та СБС ЗСУ він призупинив роботу та постачання на російський "Уралвагонзавод".
31 березня російська армія втратила військово-транспортний літак Ан-26 над окупованим Кримом. Він нібито врізався у скелю. На борту перебували до 30 осіб – вони загинули.