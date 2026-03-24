Про це пишуть активісти руху супротиву на ТОТ України "Жовта Стрічка".

Росіяни активізували мобілізацію на ТОТ: що відомо?

Активісти із Генічеська, Скадовська, Бердянська, Донецька, Сімферополя та багатьох інших тимчасово окупованих Росією міст і сіл повідомляють про посилення полювання на чоловіків призовного віку.

За їхніми словами, окупаційна влада, зокрема військові та місцева поліція, проводять так звані рейди у квартирах, на роботі й навіть у закладах харчування. Такі "перевірки" дедалі частіше набувають ознак прихованої мобілізації, оскільки чоловіків примушують підписувати контракт із армією Росії та відправляють на війну проти України.

Дані "Жовтої стрічки" свідчать про те, що російським правоохоронцям встановлюють конкретні "плани" щодо кількості осіб, яких вони мають доставити для підписання контракту. Виконання цих норм заохочується фінансовими бонусами. Це лише підсилює масштаби примусових заходів.

Нещодавно правоохоронці провели перевірку документів та огляд речей просто у нічному закладі у Мелітополі. Один з жителів повідомив, що у місцевому кафе "Берізка" відбулась облава, однак окупаційна влада назвала ці дії нібито "звичайною перевіркою".

РІВ.Південь пише, що на оприлюднених у мережі відео видно, як до закладу вриваються силовики та вмикають світло. Частина відвідувачів, переважно молодь, розгублена і налякана – вони намагаються швидко покинути приміщення. Однак саме в цей момент усі таксисти масово залишають місце події.

До слова! Російське керівництво стимулює підписання контрактів на службу у війську Росії фінансовими виплатами. Губернатори різних регіонів по різному платять призовникам. У цьому питанні місцева влада навіть конкурує між собою.

