Об этом пишут активисты движения сопротивления на ВОТ Украины "Желтая Лента".

Активисты из Геническа, Скадовска, Бердянска, Донецка, Симферополя и многих других временно оккупированных Россией городов и сел сообщают об усилении охоты на мужчин призывного возраста.

По их словам, оккупационные власти, в частности военные и местная полиция, проводят так называемые рейды в квартирах, на работе и даже в заведениях питания. Такие "проверки" все чаще приобретают признаки скрытой мобилизации, поскольку мужчин заставляют подписывать контракт с армией России и отправляют на войну против Украины.

Данные "Желтой ленты" свидетельствуют о том, что российским правоохранителям устанавливают конкретные "планы" по количеству лиц, которых они должны доставить для подписания контракта. Выполнение этих норм поощряется финансовыми бонусами. Это только усиливает масштабы принудительных мер.

Недавно правоохранители провели проверку документов и досмотр вещей прямо в ночном заведении в Мелитополе. Один из жителей сообщил, что в местном кафе "Березка" состоялась облава, однако оккупационные власти назвали эти действия якобы "обычной проверкой".

РИВ.Юг пишет, что на обнародованных в сети видео видно, как в заведение врываются силовики и включают свет. Часть посетителей, преимущественно молодежь, растеряна и напугана – они пытаются быстро покинуть помещение. Однако именно в этот момент все таксисты массово покидают место происшествия.

Парень убегал из "Березки" просто на самокате

К слову! Российское руководство стимулирует подписание контрактов на службу в армии России финансовыми выплатами. Губернаторы разных регионов по разному платят призывникам. В этом вопросе местные власти даже конкурируют между собой.

