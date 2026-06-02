Як сьогодні виглядає популярний раніше курорт показали місцеві телеграм-канали.

У якому стані зараз перебуває раніше популярний курорт Урзуф?

Після початку російської окупації у 2022 році колись популярний курорт Урзуф на узбережжі Азовського моря поступово занепадає та втрачає статус туристичного центру. Селище, яке раніше щоліта приймало тисячі відпочивальників, нині виглядає практично безлюдним.

У мережі з'явилися свіжі кадри з окупованого Урзуфа, на яких видно занедбані пляжі та майже повну відсутність людей навіть у теплу сонячну погоду. За словами місцевих спостерігачів, туристичний сезон тут фактично зник, а інфраструктура поступово деградує. Пляжі, які раніше були доглянутими та облаштованими, нині виглядають занедбаними та подекуди непридатними для відпочинку. Відсутність регулярного прибирання та обслуговування призвела до того, що узбережжя дедалі більше набуває вигляду дикої території.

Занедбані пляжі на колишньому курортному селищі Урзуфа: дивіться відео

Попри це, у селищі продовжують пропонувати житло для "відпочинку" за завищеними цінами. За даними з оголошень, вартість оренди номерів у місцевих базах стартує від близько 2,5 тисяч російських рублів за добу, при цьому частина об'єктів розташована за 10 – 15 хвилин ходьби від моря.



Готельні номери, які зараз пропонують відпочивальникам в Урзуфі/ Фото з соціальних мереж

До повномасштабного вторгнення Урзуф був відомим кліматичним курортом Донецької області, який приваблював сімейним відпочинком та піщаними пляжами. Після окупації у березні 2022 року територія селища перейшла під контроль російських військ, і з того часу повноцінний туристичний сезон там так і не відновився.

Окремо зазначається, що в Урзуфі раніше знаходилася дача колишнього президента-втікача Віктора Януковича. У 2014 році об'єкт неодноразово ставав епіцентром подій під час бойових дій на Донбасі, після чого використовувався різними військовими формуваннями.

Де знаходиться Урзуф: дивіться на карті