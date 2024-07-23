Владелец усадьбы Зеленских обязался восстановить ее за свой счет

Владелец незаконно снесенной усадьбы Зеленских периода XIX века восстановит здание за свой счет. Инициирован меморандум между ним, департаментом культурного наследия КГГА и представителями громады.

Об этом сообщил советник городского головы Киева и депутат Киевского городского совета Дмитрий Белоцерковец.

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Заявление о восстановлении исторического здания представитель владельца сделал во время заседания консультативного совета департамента культурного наследия.

Возвращать усадьбу в состояние, в котором она находилась до повреждения, владелец будет под контролем общества - для этого инициировали подписание соответствующего меморандума.

Здание отказались внести в список памятников Киева

В то же время активисты возмутились тому факту, что фактически в это же время в прошлом году консультативный совет Департамента культурного наследия отказался вносить усадьбу Зеленский в список памятников Киева.

В Департаменте в свою очередь говорят, что усадьба расположена на территории центрального исторического ареала, а потому не могут давать никаких разрешений, поскольку все проекты должны согласовываться с Минкультом.

Справка. Усадьба Зеленских - 2-этажное здание, построена из дерева и обложена кирпичом. Одно из старейших сооружений на улице Конисского и последнее деревянное здание улицы. Есть в "списке исторических домов, которые нуждаются в дополнительной защите", то есть их запрещено сносить или реконструировать.

Больше о Сидибе Зеленских советуем прочитать в материале 24 Канала "Пережила войны и обстрелы: почему в Киеве снесли историческую усадьбу Зеленских и что о ней известно".