Суд в США частично остановил ликвидацию USAID, сотрудникам разрешили вернуться на работу

Суд в США временно разрешил около 2700 работникам Агентства по международному развитию (USAID), которых администрация Дональда Трампа отправила в отпуск, вернуться на работу. Кроме того, была приостановлена и реализация других частей плана по ликвидации агентства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о решении суда

Окружной судья Вашингтона Карл Николс, назначенный Дональдом Трампом во время его первого президентского срока, частично удовлетворил просьбу крупнейшего профсоюза госслужащих США и ассоциации работников дипломатической службы. Они обратились в суд с требованием остановить попытки администрации закрыть USAID.

Приказ Николса, который будет действовать до 14 февраля, временно блокирует планы администрации Трампа по отправке в отпуск около 2200 работников агентства, начиная с 8 февраля. Кроме того, он позволяет вернуться к работе примерно 500 сотрудникам, которых уже отправили в отпуск.

Он также запрещает администрации перемещать гуманитарных работников USAID, которые находятся за пределами США.

Ожидается, что 12 января Николс рассмотрит просьбу о более длительной паузе. В своем приказе судья отметил, что профсоюзы "убедительно продемонстрируют непоправимый вред", если суд не вмешается.

В то же время Николс отклонил другие требования профсоюзов, в частности об открытии зданий USAID и возобновлении финансирования грантов и контрактов агентства.