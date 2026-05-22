22 мая, 14:52
Ушел в СЗЧ: Военная служба правопорядка задержала "Полтавского поджигателя"
Военные правоохранители на Полтавщине вместе с полицией разыскали и задержали военнослужащего, который самовольно оставил воинскую часть. Речь идет о "полтавском поджигателе".
В ВСП ВСУ отметили, что военнослужащий через соцсети осуществлял публичные призывы и угрозы о совершении террористического акта и применения насилия в отношении военнослужащих.
Сейчас представителями ГБР осуществляется изучение всех собранных материалов. Продолжаются следственные действия.