В записи Чепурко подтверждает, что никуда не исчезал и сознательно пошел служить. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местный паблик.

Смотрите также Сбрасывают до 6 КАБов в одну точную, – офицер ВСУ об ожесточенных боях за Покровск

Что известно о "полтавском поджигателе"?

Так в Полтаве называют Виталия Чепурко – местного жителя, который в середине 2000-х стал известным из-за серии поджогов в городе. Его имя массово разошлось по сети после появления видео с допросом, где он произнес фразу, что впоследствии превратилась в мем: "Мне нравиться, как оно горит...".

"Вы спросите, куда исчез поджигатель. Никуда я не исчезал. Я пошел добровольно служить в ВСУ...Приму присягу и буду учиться воевать против... ну вы поняли, против кого...” – рассказал Чепурко.

"Полтавский поджигатель" присоединился к ВСУ: смотрите видео

Чепурко поджигал входные двери многоквартирных домов и исчезал с места происшествия. По имеющейся информации, только в 2007 году он повредил таким образом 28 дверей. После задержания мужчина открыто объяснял свои действия, мужчина говорил: "Ну, мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарные приезжают. Люди в шоке, глаза аж вылезают у них. А мне это по приколу: смотрю, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно же еще сильнее горит. А я стою внизу и смеюсь".

Согласно открытым данным, до этого Чепурко уже имел несколько судимостей за кражи. В 2011 году его приговорили за поджоги к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. После освобождения из тюрьмы он публично заявлял о намерении изменить свою жизнь.

Двое бойцов "Стального кордона" удерживали свою позицию 100 дней