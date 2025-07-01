Многоэтажки "визжали" от восторга: как в Киеве и Одессе украинцы праздновали победу Усика
- Александр Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа 20 июля, в третий раз став абсолютным чемпионом мира.
- Украинцы праздновали победу Усика, многоэтажки "визжали" от радости.
Ночью 20 июля Александр Усик нокаутировал соперника Даниэля Дюбуа. Украинский боксер в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
Украинцы в соцсетях активно делятся впечатлениями, а политики и общественные деятели поздравляют боксера с победой, передает 24 Канал.
Смотрите также Роза за последние деньги и школьная любовь: история любви Александра Усик и жены Екатерины
Как украинцы праздновали победу Усика?
В сети появились видео из Киева и Одессы. На них слышно, как люди празднуют успех Александра Усика. Среди ночи многоэтажки в буквальном смысле слова "визжали" от радости, выкрикивая имя боксера.
Ночью в столице стоял сильный гул: смотрите видео
Киевляне скандировали "Усик!": смотрите видео
В Киеве радовались победе Усика: смотрите видео
Киевляне неистовствовали от победы боксера: смотрите видео
Одесситы тоже не сдерживали эмоций: смотрите видео
Празднование в Одессе: смотрите видео
Радость не скрывали и в Ивано-Франковске: смотрите видео
Обратите внимание! В честь Усика Monobank сделал забавный скин в виде отчета Воздушных сил.
Напомним, что 20 июля состоялся бой-реванш между Усиком и Дюбуа. В 2023 году украинский спортсмен уже победил британца.
К слову, среди известных деятелей, которые поздравили Усика с победой, был и экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании, Валерий Залужный.