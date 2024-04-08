Россия хочет превратить Харьков в "серую зону": The Economist анализирует усиление атак

Россия увеличила количество ударов по Харькову. Цель Кремля - сделать город непригодной для жизни "серой зоной".

Издание отметило, что Россия усилила бомбардировки по Харькову с декабря, ориентировочно тогда же, когда в заголовках СМИ начала появляться информация о проблемах с военной помощью от США.

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"С тех пор по городу нанесли удары большим количеством ракет, чем когда-либо с начала войны", – говорится в статье.

Россия использует разное вооружение

The Economist пишет, что Харьков все чаще находится под атакой беспилотников, которые сейчас летают быстрее и выше, а также имеют карбоновое покрытие крыльев, из-за которого их труднее сбить.

С 27 марта Россия атакует Харьков управляемыми авиабомбами. Уточняют, что первую атаку ими по городу россияне осуществили через 5 дней после того, как ракетный обстрел уничтожил почти все энергетические мощности Харькова.

Тактика двойных ударов и "серая зона"

. Издание подсчитало, что в результате следующих атак с использованием бомб, ракет и беспилотников за более чем неделю в Харькове погибли 16 человек и ранения получили – по меньшей мере 50.

В The Economist отмечают, что Россия начала применять тактику двойных ударов – бьет второй раз по тому же месту, "чтобы поразить тех, кто пытается оказать помощь после первого удара".

При этом мэр Харькова Игорь Терехов опроверг изданию гипотезу, что Россия пытается превратить город в серую зону.

Как можно сделать такой город серой зоной? Люди не уйдут, потому что они уже уехали, потом вернулись. Их уже достаточно пытали,

– заявил он.

Вероятность нового наступления на Харьков

Со ссылкой на украинский источник издание пишет, что Россия сейчас тренирует 6 дивизий, а это примерно 120 тысяч военнослужащих в Восточной Сибири.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет мобилизовать еще 300 тысяч до июня.

Поэтому, издание предположило, что Харьков – одно из нескольких возможных направлений будущего российского штурма. При этом там считают, что это все-таки маловероятный вариант, поскольку это было бы сложной задачей для России.

Это требовало бы прорыва украинской обороны. Россия далеко не в состоянии сделать это,

– говорится в статье.

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