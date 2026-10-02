Об этом пишет Financial Times.

Какую цель преследует Путин

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков лживо заявил, что "Россия не наносит удары по школам или больницам".

Но последняя циничная атака на школу произошла буквально накануне, 1 октября, в Киеве. Обломки беспилотника, найденные на месте удара, имели маркировку российских производителей и надписи на русском языке, сделанные от руки.

Некоторые компоненты свидетельствовали о том, что они были изготовлены в России 28 июля, тогда как другие имели маркировку западного производства.

В целом Министерство образования Украины зафиксировало более 4 700 российских атак на образовательные учреждения, а Всемирная организация здравоохранения подтвердила удары по более чем 3 000 медицинским учреждениям с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Зеленский, находясь в подвергшейся атаке школе в Киеве, отметил, что Путин не смог захватить территорию Донбасса, поэтому теперь пытается вселить страх.

Они не смогли организовать оккупацию, и именно поэтому сейчас прибегают к таким же массированным атакам и массовым убийствам,

– сказал он.

К слову, президент также объяснил усиление российских ударов по Киеву тем, что Путин хочет заставить киевлян покинуть столицу. Российский диктатор идет на эскалацию как раз перед промежуточными выборами в США. Он всячески хочет продемонстрировать свою силу перед Западом и погрузить Украину в хаос.