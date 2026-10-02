Про це пише Financial Times.

Яку мету має Путін

Речник Кремля Дмитро Пєсков брехливо заявив, що "Росія не завдає ударів по школах чи лікарнях".

Але остання цинічна атака на школу була буквально напередодні, 1 жовтня, у Києві. Уламки безпілотника, знайдені на місці удару, мали маркування російських виробників та написи російською мовою, зроблені від руки.

Деякі компоненти свідчили про те, що вони були виготовлені в Росії 28 липня, тоді як інші мали маркування західного виробництва.

Загалом Міністерство освіти України зафіксувало понад 4 700 російських атак на освітні заклади, а Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила удари по понад 3 000 медичних установ від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

Зеленський, перебуваючи в атакованій школі у Києві, зауважив, що Путін не зміг захопити територію Донбасу, тож тепер намагається вселити страх.

Вони не змогли організувати окупацію, і саме тому зараз вдаються до таких самих масованих атак і масових убивств,

– сказав він.

До слова, президент також пояснив посилення російських ударів по Києву тим, що Путін хоче змусити киян покинути столицю. Російський диктатор йде на ескалацію якраз перед проміжними виборами в США. Він усіляко хоче продемонструвати свою силу перед Заходом та занурити Україну в хаос.