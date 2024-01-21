Может ли Украина обойтись без усиления мобилизации: Буданов дал четкий ответ

Полномасштабная война в Украине длится почти два года. Начальник Главного управления разведки объяснил, действительно ли сейчас необходимо усиление мобилизации.

Кирилл Буданов подчеркнул, что без мобилизации не обойтись. Объяснил, что недостаток личного состава уже ощутим.

Обратите внимание Сегодня я не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона человек, – Зеленский

Нехватка ощутима, – Буданов

Начальник ГУР МО заметил, что невозможно даже подумать, что мы можем обойтись без мобилизации. Генерал-лейтенант повторил призыв высшего военного руководства государства к увеличению количества новобранцев.

Нехватка ощутима,

– подчеркнул Буданов.

Ранее Кирилл Буданов отмечал, что в Украине нельзя отменить мобилизацию, потому что одного рекрутинга не хватит для поддержания существующей численности ее армии. Руководитель ГУР не стал называть точные цифры (потому что такие данные очевидно являются государственной тайной), однако отметил, что в результате войны есть потери, поэтому имеющееся количество лиц нужно постоянно держать.

По его словам, все те, кто хотел воевать, пришли в первые полгода полномасштабного вторжения России в Украину. По объективным причинам таких людей осталось немного. Буданов назвал это фактом, который следует понимать и признавать.

Это вопрос справедливости, – Зеленский

Украинский лидер объяснил необходимость усиления мобилизации. Он подчеркнул, что в первую очередь речь идет о справедливости.

Заметил, что есть люди, которые с первого дня на войне. Они заслуживают справедливости. Воинов нужно заменить.

Однако очень важно подготовить людей перед тем, как отправлять на поле боя. Также сказать военнообязанному, куда именно он идет и на сколько, объяснить, что будет тренирован, иметь достаточно всего и на что может рассчитывать.

Зеленский подчеркнул, что справедливо – заменить, кому-то справедливо отдохнуть. Не справедливо – обходить, когда кто-то отдает жизнь. Но справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят, кто его подготовит.